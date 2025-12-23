11.3 C
Roma
martedì – 23 Dicembre 2025
Animali

Orso M90: processo a Fugatti in Italia

Da stranotizie
Orso M90: processo a Fugatti in Italia

Martedì 23 dicembre, l’Ente Nazionale Protezione Animali ha comunicato che il 9 marzo si terrà l’udienza predibattimentale relativa all’uccisione dell’orso M90, voluta dal presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. L’orso M90 è stato definito “colpevole” di essere un orso confidente, nonostante non abbia mai causato problemi.

La vicenda è stata seguita da sempre dall’Enpa, che ha presentato più di 20 ricorsi per gli orsi del Trentino. L’associazione è stata l’unica a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM, sottolineando le modalità inutilmente crudeli con cui si è scelto di procedere all’uccisione dell’orso.

L’uccisione dell’orso M90 è avvenuta senza prevederne la narcotizzazione o altre modalità idonee a evitare inutili patimenti. L’animale è stato colpito con due proiettili e lasciato morire dopo una lunga agonia. Il presidente Fugatti è stato imputato per il reato di uccisione di animale con crudeltà o, in alternativa, per maltrattamento di animali per aver ordinato l’uccisione senza indicare modalità o garanzie che evitassero sofferenze inutili. La pena prevista per il reato va da tre a diciotto mesi, aumentata della metà se deriva la morte dell’animale.

L’uccisione dell’orso M90 è avvenuta fuori dai parametri del piano di azione per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centrali e senza l’assistenza di medici veterinari. L’Enpa sottolinea che l’uccisione è stata un atto crudele e contrario alla legge, all’etica e alla sensibilità degli italiani.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Viaggi in Italia
Articolo successivo
Concerti a Genova
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.