Orso M90: processo a Fugatti in Italia

Martedì 23 dicembre, l’Ente Nazionale Protezione Animali ha comunicato che il 9 marzo si terrà l’udienza predibattimentale relativa all’uccisione dell’orso M90, voluta dal presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. L’orso M90 è stato definito “colpevole” di essere un orso confidente, nonostante non abbia mai causato problemi.

La vicenda è stata seguita da sempre dall’Enpa, che ha presentato più di 20 ricorsi per gli orsi del Trentino. L’associazione è stata l’unica a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM, sottolineando le modalità inutilmente crudeli con cui si è scelto di procedere all’uccisione dell’orso.

L’uccisione dell’orso M90 è avvenuta senza prevederne la narcotizzazione o altre modalità idonee a evitare inutili patimenti. L’animale è stato colpito con due proiettili e lasciato morire dopo una lunga agonia. Il presidente Fugatti è stato imputato per il reato di uccisione di animale con crudeltà o, in alternativa, per maltrattamento di animali per aver ordinato l’uccisione senza indicare modalità o garanzie che evitassero sofferenze inutili. La pena prevista per il reato va da tre a diciotto mesi, aumentata della metà se deriva la morte dell’animale.

L’uccisione dell’orso M90 è avvenuta fuori dai parametri del piano di azione per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centrali e senza l’assistenza di medici veterinari. L’Enpa sottolinea che l’uccisione è stata un atto crudele e contrario alla legge, all’etica e alla sensibilità degli italiani.