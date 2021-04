Il primo obiettivo era di “aprire un tavolo di confronto con la provincia di Trento per progettare il futuro degli orsi, garantendo la sicurezza di tutti”, come ha sottolineato il presidente Gianluca Felicetti. Tuttavia, dal convegno scientifico organizzato dalla Lav sabato scorso sono emerse subito alcune proposte concrete, come l’utilizzo del “bear spray”, le bombolette con liquido urticante simili a quelle che in Italia sono purtroppo legate a tragedie come quella di Torino e Corinaldo, da utilizzare in caso di incontri tra umani e orsi.

La Lav ha deciso di cambiare strategia per portare avanti la sua campagna in favore della liberazione degli orsi al momento rinchiusi nel recinto trentino del Casteller e per evitare la cattura degli animali che sono considerati pericolosi per l’uomo: dopo le battaglie legali insieme ad altre associazioni come Enpa e Oipa, Lav tende infatti la mano alla provincia di Trento, in questo momento la zona dove si sono verificati più incidenti con la fauna selvatica, proponendo di lavorare insieme a progetti per ridurre il rischio di incidenti tra orsi e umani.

Il bear spray e l’esperienza del Nord America

Il fulcro del convegno sono stati gli interventi di quattro esperti stranieri che hanno appunto elaborato piani di azione per la tutela ambientale e la convivenza tra uomo e specie selvatiche nel Nord America. È stata la relazione di Chiarastella Feder, esperta della gestione della fauna selvatica italiana, che lavora da 15 anni in Canada, a portare l’attenzione sul “bear spray” come strumento per scongiurare possibili interazioni uomo-orso. “In Alaska tra il 1985 e il 2006, il 98% delle persone che l’ha usato non ha riportato conseguenze, evitando lo scontro con l’orso”, ha detto Feder, che ha anche spiegato la differenza sostanziale con lo spray al peperoncino per l’autodifesa che si può acquistare in Italia.

Il “bear spray” ha infatti una concentrazione maggiore di principio attivo (la capsaicina) e soprattutto un raggio di diffusione che può arrivare fino a 6 metri. L’esperta ha mostrato che, se usato correttamente, riesce a dissuadere l’orso dall’attaccare o dal proseguire nell’attacco, senza causargli danni permanenti. Piero Genovesi, dirigente dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ed esperto della gestione della fauna selvatica, interpellato sulla possibilità dell’approvazione dell’uso del “bear spray” in Italia ha osservato: “Permettere l’utilizzo degli spray per gli orsi, almeno a forestali e guardaparco, potrebbe ridurre i rischi di incidenti, come i dati raccolti in altri Paesi hanno dimostrato. Per questo sarebbe necessario organizzare un percorso di addestramento e di formazione, che potrebbe permettere di approfondire la conoscenza dei comportamenti degli orsi nel personale che opera nelle aree di presenza di questo plantigrado”.

Massimiliano Conti, generale dei carabinieri del Cites, ha sottolineato che in Italia lo spray urticante è considerato un’arma e come tale il suo utilizzo deve essere regolamentato, mentre Massimo Vitturi, responsabile settore fauna selvatica della Lav ha riassunto la posizione dell’associazione: “I lavori presentati dai nostri ospiti internazionali diventeranno a breve una vera e propria raccolta di strumenti che sottoporremo agli amministratori nazionali e provinciali per chiedere l’attivazione con urgenza di tutte le attività che, organizzate sul territorio trentino, contribuiranno a favorire la convivenza pacifica tra orsi e cittadini”.

I progetti per azioni condivise

Un aspetto è emerso con grande rilievo dal convegno, al quale hanno partecipato online circa 300 persone, compresi rappresentanti delle istituzioni e parlamentari di tutti gli schieramenti: i relatori stranieri hanno raccontato di azioni condivise tra associazioni ambientaliste, istituzioni ed esperti con attività continue di informazione e partecipazione dei cittadini. Proprio quelle che da quando gli orsi sono stati reintrodotti in Trentino sono state rare e che invece i cittadini vorrebbero, visto che il 18% dei presenti al convegno proveniva proprio dalla provincia di Trento.

Gli esperti canadesi e statunitensi hanno raccontato della chiusura dei sentieri e delle aree frequentate dalle mamme orsa accompagnate dai cuccioli (strumento attuato per esempio nel Parco nazionale d’Abruzzo), dell’attivazione di programmi educativi rivolti ai più giovani, dell’educazione dei proprietari dei cani e soprattutto della puntuale gestione delle fonti di cibo naturali e di origine antropica che costituiscono un potente attrattivo nei confronti di tutti gli animali selvatici, orsi compresi.

Fonti di cibo e prevenzione

“Quest’ultimo elemento è stato evidenziato quale nodo cruciale per evitare il fenomeno dell’abituazione negli orsi, che può dar luogo a interazioni con le persone, anche nel rapporto Ispra-Muse pubblicato a gennaio scorso – osserva la Lav – Il controllo delle fonti di cibo, a cominciare dall’installazione dei cassonetti antiorso, è un argomento sul quale la provincia di Trento dimostra da sempre una clamorosa inefficienza. Dalla lettura incrociata delle dichiarazioni alla stampa, del rapporto Ispra- Muse e dei rapporti “Grandi carnivori”, emerge che oggi su tutto il territorio provinciale sono presenti solamente circa 250 cassonetti a prova di orso. Di questi, circa 200 sono stati installati negli anni 2009-2010, ciò significa che nell’ultimo decennio, quello nel quale si sono verificati tutti gli incidenti orso-uomo, ne sono stati installati meno di 50.

L’analisi Ispra-Muse

Il rapporto Ispra-Muse è stato anche citato dal medico veterinario forense Rosario Fico a proposito di un altro aspetto ormai irrinunciabile se si vuole gestire la convivenza tra uomo e animali selvatici in maniera corretta. Poiché in zone molto antropizzate come il Trentino gli incontri con gli orsi sono prevedibili e perciò sono possibili situazioni di conflitto, “è indispensabile approfondire quali elementi hanno causato l’incidente”. Fico ha fatto riferimento al Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno (Pacobace), come “codice penale dell’orso”, poiché individua le classi di pericolosità e le azioni suggerite per arginare i comportamenti anomali degli orsi. Secondo Fico, “per adottare misure drastiche come la cattura permanente (come nel caso dell’orso M49) o addirittura l’abbattimento, non si può prescindere da una raccolta scientifica corretta delle evidenze e soprattutto dalla trasparenza delle decisioni”.