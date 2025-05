Orsetto orfano: operatori si travestono da orso per aiutarlo

Un cucciolo di orso nero americano, rimasto orfano a soli due mesi, è stato trovato denutrito nel Los Padres National Forest il 12 aprile. Alcuni campeggiatori hanno avvisato le autorità, ma i tentativi di riunire il piccolo con la madre sono falliti. Trasferito al Ramona Wildlife Center, il personale ha deciso di travestirsi da “mamma orso” per prendersi cura di lui, evitando così l’imprinting umano.

Le immagini degli operatori, che indossano costumi da orso durante le interazioni con il cucciolo, sono diventate virali sui social media, mostrando i momenti di gioco con peluche a forma di orso. Il piccolo, che arrivò a pesare meno di un chilo e mezzo, era in condizioni critiche ma ha iniziato a riprendersi grazie alle cure. Ogni quattro ore viene nutrito e socializza in un ambiente che simula il suo habitat naturale attraverso strutture per arrampicarsi e rami.

La reabilitazione durerà circa un anno, con l’obiettivo di rilasciarlo nella natura. Nel post di Facebook del centro, il personale spiega che indossare costumi è fondamentale per far sì che l’orso non associ persone e cibo. Il Ramona Wildlife Center opera senza fondi pubblici, sostenendosi solo grazie a donazioni e accoglie pochi orsi così piccoli. Gli operatori sottolineano l’impegno di dare a questo piccolo una seconda possibilità di vita.

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it