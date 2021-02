Orsetto è stata la sesta maschera eliminata da Il Cantante Mascherato dopo la Pecorella (Alessandra Mussolini), il Baby Alieno (Gigi e Ross), la Tigre Azzurra (Platinette), la Giraffa (Katia Ricciarelli) e il Gatto (Sergio Assisi). Sotto la maschera c’era: Simone Montedoro.

Orsetto è stato eliminato al ballottaggio contro la Giraffa e queste sono state le sue prime parole:

“Volevo ringraziare tutti i reparti, la produzione ed i mastri di musica. Mi sono divertito da morire. Perché parlavo bolognese? In realtà avevo proposto di cambiare dialetto ogni puntata. Gli autori mi hanno detto di no, così ho optato per il bologese. Carolina era davvero la mia ragazzina… “