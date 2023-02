Orsero alza guidance 2023, stima utile fino a 42 milioni

– Via libera del CdA di Orsero alle proiezioni di budget per l’esercizio 2023, che portano a un rialzo della guidance sui principali indicatori economico-finanziari.

Il Gruppo stima ora ricavi netti compresi tra 1,44 e 1,51 miliardi +29% rispetto alla guidance 2022, un ebitda adjusted nel range 82-87 milioni +23%, un utile netto adjusted nella forchetta 38-42 milioni +21% ed una Posizione finanziaria netta compresa tra 140 e 148 milioni.

La società cita inoltre un “core business in significativa crescita anche grazie all’M&A sul fronte dei ricavi e della redditività”.

Raffaella Orsero, Vicepresidente e CEO di Orsero, ha commentato: “In un contesto di mercato ancora complesso e incerto specie sul fronte dei consumi attesi, restiamo fiduciosi rispetto alle prospettive per il 2023. Possiamo contare su un settore merceologico che si sta dimostrando ancora una volta resiliente, su un modello di business solido che è riuscito ad assorbire bene gli impatti inflattivi e su una cultura aziendale sempre più forte e radicata nelle nostre persone. Grazie alle recenti acquisizioni, da quest’anno vedremo un deciso rafforzamento della nostra presenza in Francia, paese chiave sia per la storia del nostro Gruppo che per la crescita e lo sviluppo futuri. Lavoreremo con passione all’integrazione delle persone di CAPEXO e Blampin all’interno del Gruppo, conservandone il giusto grado di indipendenza operativa e andando ad approfondire ed implementare le sinergie commerciali che abbiamo studiato nei mesi scorsi”.

Matteo Colombini, co-CEO e CFO del Gruppo ha aggiunto: “La strategia del Gruppo è fondata su una visione chiara del nostro ruolo nel mercato e si poggia su solidi fondamentali di business che ci consentono di continuare a crescere in modo sano. L’integrazione verticale della BU Distribuzione con la logistica navale ci sta permettendo di generare un’ottima redditività e il cash flow necessari per sostenere il piano di investimenti nei progetti organici e nella crescita per linee esterne senza compromettere l’ottimo equilibrio patrimoniale e finanziario che abbiamo raggiunto – elemento che in questo momento storico riveste un’importanza sempre maggiore. L’ulteriore rafforzamento della BU Distribuzione attuato attraverso le acquisizioni in Francia ha un valore importantissimo nel medio termine perché ci permetterà di essere ancora più bilanciati sui canali di vendita e sul mix dei prodotti, pilastro fondamentale della nostra strategia”.