Orsa Bambina in Abruzzo

Orsa Bambina in Abruzzo

Presso la Prefettura di Chieti si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello. Alla riunione hanno partecipato il Questore Marseglia, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Di Caro e Otranto, la Consigliera Di Pasquale per la Provincia, il Vice Sindaco De Cesare e l’Ass. Pantalone per il Comune di Chieti.

Hanno partecipato anche i sindaci dei comuni di Lama dei Peligni, Taranta Peligna e Palena, sui cui territori è stata avvistata l’orsa “Bambina” con i tre cuccioli. Sono stati forniti ai sindaci specifiche indicazioni in merito alle misure di competenza da adottare a tutela della pubblica e privata incolumità, che dovranno confluire in apposite ordinanze sindacali.

I sindaci dovranno disporre il divieto per la cittadinanza di avvicinarsi all’orso e vietare l’abbandono di cibo e di rifiuti, che rappresentano un’attrattiva per l’orso. Inoltre, i proprietari di pollai dovranno adottare adeguate misure di sicurezza per evitare che siano facilmente oggetto di predazione da parte degli orsi.

Il Prefetto ha disposto che i Carabinieri del Comando Provinciale e del Reparto Parco Nazionale della Majella proseguano nei servizi di vigilanza già in atto e intervengano qualora si verifichino episodi di avvicinamento da parte dei cittadini. Il Dott. Antonucci dell’Ente Parco ha riferito che l’orsa “Bambina” e i suoi tre cuccioli starebbero facendo ritorno ad Alfedena, luogo di provenienza degli esemplari, dove verosimilmente entreranno in letargo.

