Orrori nei Laboratori di Catanzaro: Animali e Tortura

Il processo che avrà inizio sarà uno dei più scioccanti della storia italiana, coinvolgendo 27 persone accusate di aver trasformato l’Università Magna Graecia di Catanzaro in un luogo di abusi sugli animali. L’inchiesta “Grecale” ha rivelato un sistema in cui la ricerca scientifica è degradata a barbarie.

Le intercettazioni hanno mostrato pratiche inaccettabili nei laboratori: animali decapitati senza anestesia e topi lanciati contro i muri, il tutto in condizioni che violavano le più elementari norme di benessere animale. La temperatura delle strutture, che dovrebbe essere mantenuta fra 20 e 24 gradi, veniva ignorata, rendendo quegli ambienti insostenibili per la vita degli animali.

L’inchiesta ha anche messo in luce un sistema di corruzione che coinvolgeva l’Università, controllata e l’ASP di Catanzaro, ente controllore, creando un sistema di favoritismi che ha consentito questi crimini sotto l’indifferenza generale.

Al centro della vicenda c’è l’ex rettore, considerato il “capo dell’associazione” e coinvolti ci sono anche docenti universitari, dirigenti dell’ASP e veterinari, tutti complici di questa violazione delle norme etiche e legali. I reati contestati includono associazione per delinquere, corruzione e maltrattamento di animali, con un illecito finanziamento pubblico di oltre 23.000 euro.

Nel gennaio, la Guardia di Finanza ha fatto irruzione nei laboratori, trovando una situazione devastante. Undici persone sono state poste agli arresti domiciliari e due laboratori sono stati sequestrati, mentre i responsabili dell’ASP sono stati sospesi dalle loro funzioni.

Questa inchiesta, condotta dal Partito Animalista Italiano e dalla Lega Antivivisezionista, ha dato voce agli animali vittime di questo sistema. Il processo non rappresenta solo un’azione legale, ma una riflessione collettiva sulla necessità di garantire il rispetto delle normative nella ricerca scientifica italiana.