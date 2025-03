Orrori e Rischi: La Minaccia Maggiore degli Ultimi 40 Anni

Durante la trasmissione Otto e Mezzo su La7, Andrea Scanzi ha criticato severamente Donald Trump, definendolo “il più grande pericolo” per le democrazie occidentali negli ultimi decenni. Scanzi ha espresso la sua avversione nei confronti del presidente americano, dicendo: “Mi fa orrore, mi fa ribrezzo, e mi fa anche schifo.” Ha aggiunto che ogni volta che Trump parla, prova paura.

Riflettendo sulla situazione in Ucraina, Scanzi ha notato che Trump propone una pace ingiusta, sebbene si chieda quale possa essere l’alternativa. Secondo il giornalista, la Russia è “immensamente più forte” dell’Ucraina, il che costringe Kyiv ad accettare le richieste di Trump. Scanzi ha anche criticato Giorgia Meloni riguardo al modo in cui ha gestito la comunicazione sulle decisioni del recente Consiglio europeo, ritenendo che non abbia chiarito adeguatamente il tema del riarmo.

Ha espresso preoccupazione per l’opinione pubblica, definendola confusa e terrorizzata, e ha sottolineato di non avere certezze. Inoltre, ha criticato il piano dell’Unione Europea di armare i Paesi membri per affrontare le minacce russe, affermando che l’Unione sta chiedendo agli italiani di spendere 800 miliardi di euro per il riarmo, sottraendo fondi a scuola, welfare e sanità. Scanzi ha concluso che sia necessario riflettere sugli incentivi di Trump e Putin nella loro ricerca di pace, che secondo lui favoriscono principalmente i loro interessi.