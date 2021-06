Orrore in piazza Federico Sacco, nella periferia romana di Colli Aniene a Roma. Alle 7 di questa mattina un passante ha notato in strada una valigia sporca di sangue. Immediato l’allarme. La polizia giunta sul posto ha notato che all’interno si intravedeva una testa umana con un corpo. Seguendo le tracce di sangue gli agenti sono arrivati davanti alla porta di un’abitazione.

All’interno la polizia ha trovato una donna di 37 anni che ha subito ammesso come il compagno fosse morto da giorni in casa e lei abbia tentato di sbarazzarsi del cadavere, abbandonandolo in una valigia. Sul posto è subito intervenuta la Squadra mobile.