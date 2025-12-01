8.3 C
Roma
lunedì – 1 Dicembre 2025
Oroscopo: il cielo si apre a nuovi orizzonti

lunedì 1° dicembre

L’oroscopo di lunedì 1° dicembre. Sole e Marte sono in Sagittario insieme a Venere, la Luna transita in Ariete. Mercurio è in Scorpione, Saturno e Nettuno restano in Pesci e Plutone in Acquario. Giove è in Cancro e Urano in Toro.

Il cielo mostra nuovi orizzonti che si espandono con leggerezza e passione. Il consiglio del giorno è di lasciarsi andare ai propri desideri. I segni di Fuoco sono visionari, quelli di Terra incarnano pragmatismo e determinazione. I segni d’Aria creano connessioni libere e innovative, mentre quelli d’Acqua esplorano emozioni profonde.

