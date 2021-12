L’anno sta per concludersi e come sempre è tempo di bilanci, resoconti e sbirciate agli oroscopi. Questa volta a parlare è stato un astrologo contattato da un noto sito di incontri a cui è stato chiesto di stilare una classifica dei segni. Da quelli che nel 2022 saranno più fedeli e quelli che invece potrebbero essere più fedifraghi. I segni più fedeli sono Vergine, Capricorno e Scorpione. Al contrario i più traditori sono Toro, Pesci e Ariete.

“Vergine, i Capricorno e gli Scorpione sono i tre segni più affidabili in assoluto. Ma questo non significa che non siano in grado di tradire. […] Mediamente infedeli sono invece i nati sotto il segno dei Gemelli, dell’Acquario, del Leone e del Cancro. «Tradiscono solo se c’è l’occasione. E l’occasione non mancherà neanche per loro nel 2022». Abbastanza infedeli quelli nati sotto il segno della Bilancia. Anch’essi dominano alla perfezione l’arte dell’inganno e riescono ad essere infedeli senza che nessuno se ne accorga. Quindi i Sagittario, romanticissimi, ma anche grandissimi traditori. Essendo un vero segno di fuoco, la seduzione per loro è una sfida permanente. Così cercano spesso di interrompere la loro routine e di circondarsi di nuove persone”.