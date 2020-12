Lo scorso novembre è stato Paolo Fox a parlare dell’Oroscopo 2021 segno per segno e oggi è la volta di Simon And The Stars che – tuttavia – ospite di Serena Bortone su Rai Uno ha fatto solo un discorso generico.

“Nel 2021 andranno fortissimi i segni d’aria, quindi la Bilancia, i Gemelli e l’Acquario. In particolare la Bilancia che viene da tre anni massacranti e quindi ha il giro di boa più importante. Ma i segni d’aria sono fortissimi, ma anche i segni di fuoco [Ariete, Leone e Sagittario, ndr]. Il 2021 sarà un anno di rinascita per tutti i segni, però”.

Successivamente Simon And The Stars ha parlato di Leone, Toro, Acquario e Vergine.

“I segni fissi, ovvero il Leone, il Toro e l’Acquario, avranno una spintarella a dover cambiare. Loro che amano il centro di gravità permanente ed amano orbitare intorno alle certezze di sempre quest’anno attraversano quello spauracchio del cambiamento. Per la Vergine, invece, il 2021 sarà l’anno della ricreazione. Il momento per alleggerirsi un po’, non tenere tutto sotto controllo, lasciarsi un po’ andare e non cercare di programmare tutto”.

Che ne pensate?