Nei giorni in cui per tradizione pullulano gli oroscopi sull’anno che verrà, uno psichiatra ha passato al setaccio le vecchie previsioni per il 2020. “Basta rileggerle avendo bene in mente gli effetti della pandemia, per toccare con mano l’incosistenza delle previsioni: tra amore, viaggi e lavoro, il 2020 era un anno cui si guardava con ottimismo. Non si prevedevano crisi economiche o sociali né, tantomeno, una pandemia di questa virulenza”, assicura all’Adnkronos Salute lo psichiatra Tonino Cantelmi, professore di cyberpsicologia alla Università europea di Roma (Uer), che sull’argomento ha svolto varie ricerche.

