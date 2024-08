Orologio Smartwatch Uomo Donna con Risposta Chiamate, 1,85″ Nero – Contapassi, Cardiofrequenzimetro e 112 Modalità Sportive

99,99€ - 29,99€

1 Chiamata Bluetooth 2 Notifiche Intelligenti 3 Previsioni del Tempo 4 112 Modalità Sportive

1 24 Ore Compagno di Salute 2 Monitoraggio del Sonno 3 IP68 Impermeabile

1 Durata Della Batteria 2 Quadre Personalizzate 3 ll Pacchetto Include

Chiamate e notifiche Bluetooth: Grazie al microfono integrato e agli altoparlanti ad alta fedeltà, lo orologio smartwatch uomo può effettuare e ricevere direttamente chiamate, visualizzare i contatti e la cronologia delle chiamate. Supporta anche le notifiche di messaggistica e social media come Facebook e WhatsApp. Con l’orologio al polso, non avrai più bisogno di tirare fuori il telefono dalla borsa o dalla tas!

Monitoraggio della salute: Il fitness tracker fornisce un monitoraggio della salute 24 ore su 24, registrando i dati della frequenza cardiaca per aiutarti a comprendere meglio il tuo stato di salute. Tiene traccia anche del tuo sonno ogni notte, registrando la qualità e la durata del tuo riposo. Gestendo in modo ottimale il tuo sonno, puoi assicurarti di svegliarti riposato ogni mattina.

Il miglior compagno per lo sport: l’orologio fitness offre 112 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, salto, badminton, calcio, yoga, escursionismo e altre attività all’aperto, rendendolo la scelta ideale per gli appassionati di sport. Inoltre, Orologi Sportivo ha un grado di impermeabilità IP68, il che significa che puoi indossarlo sotto la pioggia o mentre nuoti senza doverti preoccupare che entri acqua.

Quadrante dell’orologio ed esperienza tattile personalizzati: Orologio digitale è dotato di un touch screen HD da 1,85 pollici che offre una visualizzazione di qualità superiore e un’esperienza utente più fluida. Progetta il tuo smartwatch unico con oltre 200 quadranti personalizzati tra cui scegliere o personalizza l’aspetto del tuo orologio con le tue foto.

Il nostro Life Smart Assistant: Smart watch donna uomo offre funzioni pratiche per la vita quotidiana, come sveglia, controllo della musica, previsioni del tempo, controllo della fotocamera e altro ancora. Diventa un alleato nella nostra vita quotidiana e rende tutto più conveniente. La batteria ad alta capacità da 280 mAh e il basso consumo energetico garantiscono fino a 7 giorni di uso continuo e fino a 15 giorni in modalità standby.