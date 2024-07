Orologio Smartwatch Uomo Donna 1.96″ con Funzionalità di Risposta Chiamate e Fitness Tracker con Sensore di Sonno, Cardiofrequenzimetro e Contapassi Impermeabile IP68 per Android e iOS

99,99€ - 29,99€

Descrizione prodotto

1 200+ Individualità sfondi 2 Chiamate Bluetooth 3 Otifiche intelligenti 4 Batteria di lunga durata

1 Frequenza cardiaca 2 Monitoraggio del sonno 3 Monitoraggio SpO2

1 Rilevatore di attività 2 113+ modalità sportive 3 IP68 Impermeabile

Display HD da 1,96 Pollici e Quadranti Multipli: Lo smartwatch uomo è dotato di un colori full touch screen HD da 1,96 pollici con una risoluzione di 320*380píxeles, fornirti un’esperienza visiva delicata e ad alta definizione, Con 4 livelli di luminosità regolabile, per visualizzare facilmente e chiaramente i dati di tempo e sport anche al sole. Lo smartwatch ci sono più di 220 quadranti tra cui scegliere nell’app GloryFit, puoi anche creare foto fai da te per personalizzare il tuo quadrante.

Chiamata Bluetooth e Notifica del Messaggio: Lo orologio uomo con funzione telefono adotta la versione Bluetooth 5.4, la connessione è più veloce e più stabile. Una volta che lo orologio è collegato con successo al telefono cellulare tramite Bluetooth, è possibile effettuare chiamate, rispondere e rifiutare le chiamate direttamente dallo smartwatch donna. Lo ‘orologio smartwatch uomo vibra anche per avvisarvi della ricezione di SMS e messaggi dalle app (Facebook, WhatsApp, Ins, Twitter, ecc).

113+ Modalità Sportive e Impermeabile I68: il smart watch uomo offre 113+ modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, badminton, calcio, escursionismo e altre attività all’aperto. L’ orologio sportivo Può registrare la frequenza cardiaca, il chilometraggio, le calorie, i minuti di attività e altri dati in tempo reale, in modo da poter regolare il ritmo dell’esercizio in modo tempestivo. L’impermeabilità IP68 consente di indossarlo fitness tracker sotto la pioggia, mentre si suda.

Cardiofrequenzimetro 24H e Monitoraggio Del Sonno: Questo orologio fitness uomo è di sensori ottici integrati ad alte prestazioni e a basso consumo per il monitoraggio accurato della frequenza cardiaca, dell’ossimetria e del sonno (sonno profondo, sonno leggero e veglia)in tempo reale tempo e valutare la qualità del sonno. Cardiofrequenzimetro da polso verranno automaticamente sincronizzati con l’app e verrà generato un report sui dati sanitari per aiutarti a creare uno stile di vita più sano.

Diverse funzioni e lunga durata della batteria: Questo smartwatch Android hanno molte funzioni pratiche nella nostra vita quotidiana, come previsioni del tempo, sveglia, timer, cronometro, controllo della musica, controllo della fotocamera, promemoria sedentario, monitoraggio dei cicli femminili, trova telefono, ecc. L’orologio contapassi è la batteria ad alta capacità da 280 mAh e il basso consumo energetico garantiscono fino a 7 giorni di uso continuo e fino a 30 giorni in modalità standby.