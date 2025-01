Orologio Smartwatch Uomo 1.8″ con Chiamate, Alexa, Fitness Tracker e 110 Modalità Sport, Impermeabile IP68 per Android e iOS

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 79,99€ - 59,99€

(as of Jan 08, 2025 20:50:38 UTC – Details)





Dal marchio

Chi siamo?

In un normale giorno di maggio 2010, noi, un gruppo di persone che credono nello spirito dell’esplorazione, abbiamo creato Gydom.

Fin dall’inizio, volevamo fare qualcosa di diverso, qualcosa che potesse cambiare la vita delle persone in modo che potessero esplorare il mondo meraviglioso.

Smartwatch Serie W13 & W20

Gydom Smartwatch

Massima comodità per la vita e il lavoro

Gydom Smartwatch

La scelta migliore per gli appassionati di fitness

Gydom Smartwatch

Il vostro manager della salute

Gydom Smartwatch

Chiamata intelligente, libera le mani

Perché scegliere Gydom Smart Watch?

Tutti i prodotti Gydom vengono sottoposti a un processo di test rigoroso e di alta qualità per garantire a ogni utente un’esperienza utente eccellente.

Cosa ci distingue?

La ricerca della moda e della praticità, per soddisfare le tue esigenze di base, potente, impermeabile, antipolvere, a prova di caduta. Gydom è la scelta migliore per te e per i tuoi cari.

Cosa faremo?

Aderiremo sempre all’intenzione originale di fornire ai clienti prodotti convenienti e intelligenti e ti accompagneremo in ogni fase del lavoro, dell’esercizio e della vita.

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 25,7 x 4 x 0,9 cm; 90 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 20 marzo 2023

Produttore ‏ : ‎ Gydom

ASIN ‏ : ‎ B0BWJ88MBH

Numero modello articolo ‏ : ‎ IDW13

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Unisex adulto

Chiamate Bluetooth e Notifiche Intelligenti: Libera le tue mani con l’smartwatch uomo/donna. Grazie all’altoparlante e al microfono integrati, le chiamate diventano facili da effettuare, sia che ci si stia allenando all’aperto sia che si stia riordinando la casa. Una volta collegato al telefono, è possibile effettuare, riceverechiamate e visualizzare il registro delle chiamate direttamente sullo smartwatch. Può anche ricevere messaggi SMS e App (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, ecc.)

110 Modalità Sportive e Impermeabile IP68: Dalle attività al chiuso a quelle all’aperto, questo fitness tracker ha tutto (camminata, corsa, ciclismo, calcio, ecc). Può registrare con precisione la tua attività e tenere traccia di vari dati in tempo reale durante l’esercizio, come calorie, distanza, passi, ecc., che è la scelta migliore per gli appassionati di fitness. Design impermeabile IP68, è possibile indossare l’orologio fitness uomo/donna per lavare le mani e fare esercizio

Monitoraggio della Salute: Smartwatch orologio uomo e donna con funzione di chiamata è dotato di un sensore ottico dinamico integrato ad alte prestazioni e a basso consumo per monitorare gli indicatori di salute del corpo, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, Sonno, SpO2 e il promemoria del ciclo mestruale femminile, ecc. Tutti i dati possono essere sincronizzati con il telefono per essere analizzati, aiutandovi a comprendere appieno il vostro stato di salute

Schermo Grande da 1,8″ e Stile Personalizzato: Orologio smartwatch uomo è dotato di un touch screen HD, un’esperienza visiva di prima classe, luminosità regolabile a cinque livelli e può visualizzare chiaramente i dati anche in condizioni di luce intensa. Nell’app “Veryfit” ci sono più di 150 diversi quadranti tra cui scegliere. Puoi anche possibile personalizzare il quadrante con la propria foto preferita, renditi unico. Il cinturino in silicone delicato sulla pelle è più comodo da indossare

Assistente Smart Life: Assistente vocale Alexa integrato, mani libere, vita facile. Lo smartwatch uomo/donna ha molte altre funzioni, previsioni meteo, controllo musicale, controllo fotocamera, sveglia, ecc. Compatibile con dispositivi Android 6.0 +/iOS 9.0 +. La batteria di grande capacità dura 5 – 7 giorni in normale utilizzo e 30 giorni in standby, quindi non dovrete preoccuparvi di esaurire la batteria durante il viaggio. Questo smartwatch è il regalo perfetto per genitori, amanti, amici