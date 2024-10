Orologio Smartwatch Impermeabile IP68 per Uomo e Donna con Chiamate Bluetooth, Contapassi e Cardiofrequenzimetro – Compatibile Android e iOS, Notifiche WhatsApp, Nero

Price: 99,99€ - 29,99€

(as of Oct 13, 2024 06:10:27 UTC – Details)





Descrizione prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

Chiamate Bluetooth

Lo smartwatch RUIMEN ti permette anche di rispondere alle chiamate tramite connessione Bluetooth, rispondere o rifiutare le tue chiamate direttamente dal polso.

Notifiche intelligenti

Rimani connesso con notifiche di chiamate, messaggi e app dello smartphone, tra cui Gmail, WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, Telegram e molto altro.

Più di 100 modalità di allenamento

Con oltre 100 modalità di allenamento tra cui scegliere (corsa, ciclismo, scalata, sci e molto altro) basta un tap sullo schermo per affrontare i tuoi percorsi preferiti o provarne di nuovi.

Con questo orologio connesso, segui i tuoi cicli mestruali e stima la tua data di ovulazione.

Tiene traccia delle fasi del sonno per aiutarti a capire cosa succede mentre dormi.

Puoi persino monitorare la tua frequenza cardiaca sempre e ovunque.

Prendi le misurazioni SpO2 sul tuo orologio sempre e ovunque

Traccia e registra i tuoi dati di allenamento durante il giorno, inclusi passi, distanza e calorie

1 La salute delle donne

2 Monitoraggio del sonno

3 Frequenza cardiaca

4 Misurazione SpO₂

5 Registrazione dei dati

Nuova batteria durevole

Lo stato di standby giornaliero può durare 30 giorni e l’uso quotidiano è di 3-5 giorni.Deve essere completamente caricato per due ore prima del primo utilizzo.

Misura dell’orologio

La dimensione dell’anello esterno dell’orologio è lunga 4,6 cm e larga 3,9 cm. La lunghezza del cinturino dell’orologio è di 2,5 cm

Personalizzate lo smartwatch

Personalizza il quadrante dalla Gallery, o scegli tra una miriade di quadranti disponibili per il download.

Display Touch TFT LCD da 1,85″ Resistenza all’acqua IP68, può essere indossato mentre si fa la doccia e ci si lava le mani, ma non a contatto con acqua calda o acqua di mare Sistema operativo Android 6.0 o versioni successive, iOS 9.0 o versioni successive Lingua di sistema Italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo Cinturino Dimension 135 mm – 250 mm Cinturino Materiale TPU Tipo di ricarica Ricarica magnetica Tempo di ricarica ≤ 2 ore Tempo di utilizzo normale 3-5 giorni Distinta di imballaggio 1 x RUIMEN Smartwatch, 2 x cinturino; 1 x Cavo di ricarica,1 x Manuale utente (Italiano)

1.L’orologio non riesce a connettersi?

*Ripristinare l’orologio alle impostazioni di fabbrica

*Eliminare il record di associazione Bluetooth del telefono cellulare e disattivare il Bluetooth

*Per prima cosa apri l’APP, quindi attiva il Bluetooth e cerca l’orologio nell’APP per connetterti

2.Non è possibile ricevere la notifica del messaggio?

*Abilita l’autorizzazione di notifica dei messaggi di APP e social software.

*Consentire l’esecuzione dell’app in background.

*Apri il social software nell’APP per ricevere le notifiche dei messaggi.

3. L’orologio è facile da disconnettere?

*Il motivo per cui l’orologio è disconnesso è che l’APP non funziona sempre in background, quindi quando l’APP viene chiusa, la connessione verrà disconnessa, quindi l’APP deve essere impostata per consentire l’esecuzione in background.

🎁 Chiamate Bluetooth: Lo smartwatch RUIMEN ti permette anche di rispondere alle chiamate tramite connessione Bluetooth, Quindi, puoi stare tranquillo sapendo che ovunque tu vada potrai effettuare, rispondere o rifiutare le tue chiamate direttamente dal polso.

🎁 Lettore musicale: Non solo controlla la musica sul tuo smartphone tramite il tuo smartwatch, ma puoi anche riprodurre la musica direttamente sullo smartwatch.

🎁 Più di 100 modalità di allenamento: Con oltre 100 modalità di allenamento tra cui scegliere (corsa, ciclismo, scalata, sci e molto altro) basta un tap sullo schermo per affrontare i tuoi percorsi preferiti o provarne di nuovi.

🎁 Notifiche intelligenti: Rimani connesso con notifiche di chiamate, messaggi, calendario e app dello smartphone, tra cui Gmail, WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, Telegram e molto altro.

🎁 Misurazione della frequenza cardiaca e SpO₂: Ottieni la misurazione del valore SpO₂ in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo per la massima tranquillità. Puoi anche monitorare la tua frequenza cardiaca 24 ore al giorno, con avvisi in tempo reale ogni volta che il tuo battito cardiaco supera i limiti di sicurezza.