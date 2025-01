Orologio Smartwatch Csasan per Uomo e Donna: Chiamate, Monitoraggio Cardiaco, Sonno e Attività Sportive, 1.91” HD, IP68 per iOS/Android

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: 99,99€ - 19,99€

(as of Jan 21, 2025 20:10:29 UTC – Details)







Chiamate Bluetooth e Notifiche Messaggi: Altoparlante e microfono integrati di alta qualità eliminano la noia di estrarre il telefono, poiché è possibile rispondere o effettuare chiamate direttamente dall’orologio smartwatch. Sia che tu sia in viaggio o al lavoro, le chiamate sono facilmente gestibili. Inoltre, questo orologio può ricevere senza interruzioni messaggi e notifiche da WhatsApp, Facebook e altre app, garantendo di non perdere chiamate e messaggi importanti nella vita quotidiana.

1,91” Schermo Tattile HD e Quadranti Personalizzabili: questo smartwatch uomo da uomo è dotato di un touch screen LCD a colori TFT da 1,91 pollici, che offre chiarezza e visibilità senza precedenti. 4 livelli di luminosità regolabile garantiscono una visione ottimale anche all’aperto. Con l’app “Gloryfit” troverai oltre 100 quadranti tra cui scegliere. Che si tratti di moda semplice, classico retrò o personalità trendy, puoi trovare lo stile più adatto a te sui nostri smartwatch.

112 modalità sportive: Dalle attività al chiuso a quelle all’aperto, questo smartwatch donna ha tutto, tra cui, corsa, ciclismo, calcio, tennis, yoga e altro ancora.Inoltre, può registrare con precisione dati di attività come passi, distanza, calorie, ecc. Che tu sia un appassionato di fitness o un professionista dello sport, gli orologio fitness forniscono il monitoraggio degli esercizi e l’analisi dei dati di livello professionale per aiutarti a sviluppare piani di allenamento scientifici.

24/7 Monitoraggio della Salute: i nostri smart watch sono dotati di sensori di movimento ad alte prestazioni che monitorano e rilevano automaticamente la frequenza cardiaca in tempo reale, aiutandoti a regolare meglio l’intensità dell’esercizio. Inoltre, questo orologio contapassi uomo può anche monitorare il tuo sonno e il tuo ritmo respiratorio, fornendoti suggerimenti scientifici per migliorare la qualità del tuo sonno e affrontare con successo le sfide di una nuova giornata energica.

Lunga durata della batteria e resistenza all’acqua IP68: Il fitness tracker è dotato di una batteria da 300mAh e utilizza un design a basso consumo energetico. Una ricarica completa (2 ore) garantisce fino a 7 giorni di utilizzo e 30 giorni di standby. Questo orologio digitale da uomo ha una resistenza all’acqua IP68, permettendo un utilizzo senza preoccupazioni durante l’attività fisica, come lavarsi le mani o sudare, facilitando la tua vita quotidiana.

Più funzioni pratiche e ampia compatibilità: Questo orologio smartwatch donna offre molte utili funzionalità quotidiane, come assistente vocale, controllo remoto della fotocamera, cronometro, timer, promemoria per movimento, visualizzazione del meteo, ecc., per rendere la tua vita quotidiana più comoda ed efficiente. Lo orologio intelligente è compatibile con dispositivi iOS 9.0 e smartphone Android 6.0 o versioni successive.