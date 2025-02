Orologio Smartwatch 1.43″ HD AMOLED per Uomo e Donna con Chiamate, WhatsApp e Monitoraggio Sportivo, Impermeabile IP68, Compatibile con Android e iOS

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Fempoin è un marchio tecnologico fiorente, che aderisce allo spirito dell’artigianato, promuove l’innovazione e integra i concetti di sport e moda nella creazione.

Che siate appassionati di sport, alla ricerca di uno stile di vita alla moda o che dobbiate mantenere un equilibrio tra vita e lavoro, i nostri smartwatch sono la scelta giusta per voi.

Fempoin T10 Pro Smartwatch

Perché scegliere Fempoin?

La filosofia di Fempoin è “prima il cliente, prima la qualità, prima il servizio”.

Cosa ci distingue?

La ricerca della moda e della praticità, e la soddisfazione di tutte le esigenze fondamentali e forti. La scelta migliore per voi e per chi amate.

Cosa faremo?

Ci atterremo sempre all’intenzione originale di fornire ai clienti prodotti convenienti e di accompagnarvi in ogni momento del lavoro e dell’attività fisica.

1.43″ HD Schermo AMOLED Completamente Touch e 100+ Quadrante Personalizzato: Lo orologio smartwatch uomo donna è dotato di un HD touchscreen AMOLED da 1,43 pollici con una risoluzione di 466 x 466, colori vivaci e luminosità regolabile offre una buona esperienza visiva in diversi ambienti. Ha 100+ tipi diversi di watch face all’App “FitCloudPro”, oppure si può scegliere la propria foto per personalizzare un quadrante unico che esprima il proprio stile.

Effettua/Risposta Chiamate e Notifica Messaggio: Lo smartwatch donna uomo è dotato di un nuovo chip Bluetooth 5.3 e altoparlanti ad alta fedeltà, orologio smartwatch se collegato al telefono cellulare tramite Bluetooth, consente di ricevere o effettuare chiamate direttamente dall’orologio. Orologio uomo digitale riceve notifiche da APP (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, ecc.) in tempo reale quando si connette al cellulare, non perderai mai chiamate o messaggi importanti.

Monitoraggio Della Salute Tutto il Giorno: Lo orologio fitness uomo donna è dotato di sensori ottici PPG ad alte prestazioni per monitorare automaticamente la frequenza cardiaca, SpO2 e sonno tutto il giorno. Smart watch misura automaticamente il tempo di sonno (sonno profondo, sonno leggero o veglia) per analizzare la qualità del sonno. È possibile controllare questi dati nell’app “FitCloudPro”, così puoi comprendere meglio la tua condizione fisica e sviluppare una routine sana.

100+ Modalità Sportive e IP68 Impermeabile: Lo fitness tracker dispone di oltre 100 modalità sportive tra cui scegliere nell’app “FitCloudPro”, tra cui camminata, corsa, yoga, calcio, basket, ciclismo e altro ancora. Smart watch uomo donna è dotato di Accelerometro, può tracciare con precisione le calorie bruciate, i passi fatti e la distanza percorsa per tutto il giorno. Orologio contapassi IP68 impermeabile può soddisfare le tue esigenze quotidiane di impermeabilità ma.

Multifunzione e Lunga Durata Della Batteria: Lo orologio uomo digitale è dotato di una serie di utili funzioni quotidiane, tra cui sveglia, salute delle donne, controllo della musica, calcolatrice, cronometro, timer, promemoria per la sedentarietà, ricerca di smartphone/smartwatch, controllo della musica e previsioni del tempo. Smartwatch android ha una batteria integrata da 300 mAh, che può durare 7-10 giorni dopo 2 ore di ricarica, e il tempo di standby è fino a 30 giorni.

Ampia Compatibilità e Garanzia di 18 Mesi: Gli Smartwatch T10 Pro da donna e uomo funzionano praticamente con qualsiasi smartphone e funzionano con iOS 9.0+ o Android 9.0+. Offriamo una garanzia di 18 mesi e un servizio clienti dedicato. Se ricevete il prodotto e notate accessori mancanti, problemi di qualità o di funzionamento, contattateci. Il nostro servizio clienti dedicato è pronto ad aiutarvi entro 24 ore.

Ottima Scelta Regalo: Il nostro orologio fitness da uomo e da donna T10 Pro è particolarmente adatto come regalo per uomini e donne di tutte le età che amano la moda, la salute e lo sport. E naturalmente per compleanni, festa della mamma, festa del papà, Halloween, matrimoni, ragazzi, ragazze e molto altro ancora.