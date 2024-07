Orologio Redmi 3 Attivo di Xiaomi

39,99€ - 32,90€

Con una pianificazione intelligente e una pulizia semplice, i robot aspirapolvere Xiaomi diventeranno i vostri migliori amici. Possiedono una navigazione laser per una mappatura rapida e precisa, effettuano percorsi di pulizia a zig-zag e a Y e si connettono all’app Xiaomi Home, per una personalizzazione della modalità di pulizia. Inoltre, esegue scansioni a 360° per identificare rapidamente l’ambiente domestico e creare una mappa precisa dell’abitazione.

Gli aspirapolveri Xiaomi possiedono un’interfaccia di funzionamento LED ad alta risoluzione, sono dotati di una batteria molto capiente e permettono l’aspirazione e il lavaggio in una sola passata. Inoltre, possiedono un design autobloccante con un solo pulsante e sono utilizzati per rimuovere qualsiasi tipo di polvere, dalle polveri sottili ai capelli, fino agli acari della polvere,

Eleganti, colorati e realizzati in comodo materiale poliuretano termoplastico (TPU), i cinturini Xiaomi ti consentono di abbinare facilmente l’orologio al tuo look di tendenza, casual, sportivo o accattivante. Grazie al design curvo del cinturino, non ha solo un aspetto accattivante, ma è anche piacevole indossarlo. Inoltre, è utile per l’installazione e la rimozione del Fitness Tracker, con il quale potrai misurare le tue attività sportive e il tuo battito cardiaco sempre con stile ed eleganza.

Gli Smart Band possono essere confusi con gli Smartwatch, ma la differenza sta per cosa sono stati creati. Gli Smart Band supportano oltre 30 modalità di allenamento e bici, salto con la corda, trekking e nuoto sono solo alcune di queste. Monitorano il sonno, l’ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca, possiedono svariati quadranti personalizzabili e possiedono una batteria che dura più a lungo rispetto i normali Smartwatch. Inoltre gli Smart Band, ultimo ma non per importanza, devono essere leggeri.

La storia di Xiaomi

Xiaomi Corporation è stata fondata nell’aprile 2010 ed è quotata nel Consiglio principale della Borsa di Hong Kong dal 9 luglio 2018. Xiaomi è un’azienda attiva nel settore dell’elettronica di consumo e della produzione smartphone e hardware intelligente collegati a una piattaforma Internet of Things (IoT). Adottando una visione che consiste nel conquistare la stima degli utenti e diventarne amica, Xiaomi continua nell’intento di perseguire l’innovazione offrendo un’esperienza utente e un’efficienza operativa di elevata fattura. L’azienda realizza costantemente prodotti per permettere a chiunque di vivere grazie a tecnologie innovative.

Il “MI” nel logo significa “Mobile Internet”. Possiede anche altri significati, tra cui “Mission Impossible”, perché Xiaomi ha affrontato molte sfide che sembravano impossibili da superare agli inizi.

DISPLAY ULTRA AMPIO DA 1,83″ Il nuovissimo display da 1,83″ ultra ampio e iridescente è caratterizzato da colori intensi e una visione chiara e straordinaria che ti consente di visualizzare tutto istantaneamente, dalle notifiche dei messaggi ai dati di allenamento. Il vetro curvo ad alta resistenza 2,5D offre un aspetto più elegante e una migliore resistenza all’usura.

OLTRE 200 QUADRANTI Più di 200 quadranti ti consentono di cambiare tema come desideri. È facile mostrare la tua personalità unica quando sollevi la mano.

CORNICE CENTRALE CON FINITURA METTALICA La custodia rettangolare classica e semplice dell’orologio presenta un corpo in NCVM e una finitura metallica che ne valorizza lo splendido look. Anche il suo look in due colori (grigio e argento) mostra il tuo buon gusto.

CHIAMATE VOCALI BLUETOOTH Connetti l’orologio allo smartphone tramite Bluetooth. Puoi rispondere alle telefonate sull’orologio con un solo tocco. Durante il lavoro o mentre ti alleni, puoi sollevare la mano per rispondere alle telefonate in modo più pratico e semplice.

RILEVAMENTO DELLA SATURAZIONE DELL’OSSIGENO NEL SANGUE Il sensore ottico per ossimetria professionale rileva la saturazione dell’ossigeno nel sangue e segnala un livello basso di ossigeno, prestando costante attenzione alla tua salute. Inoltre, è in grado di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo da poter mostrare immediatamente le variazioni. Gli avvisi verranno inviati quando la frequenza cardiaca è elevata, per salvaguardare la tua salute in qualsiasi momento.