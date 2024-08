Orologio Intelligente Uomo Donna, 1,96″ Smartwatch con Rispondi/Ricevi Chiamate, 113+ Orario Fitness con Contapassi/24H Cardiotracciatore/ Sonno, Tracciatore Impermeabile IP68 per Android e iOS

99,99€ - 29,99€

(as of Aug 16, 2024 03:20:13 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Chiamata e composizione Bluetooth Orologio intelligente multifunzionale Monitoraggio del sonno

113+Modalita Sportive 1 113+Modalita Sportive 2 250 + quadranti scelti 3 la salute delle donne

Notifica intelligente Ricarica magnetica IP68 Impermeabile

1 Smartwatch Uomo Donna 2 Dimensioni del pacchetto

“Nuovo 1,96″” Touch Screen Completo e Quadrante Personalizzato:Lo orologio uomo è dotato di un touch screen a colori TFT da 1,96pollici, che offre una comoda visualizzazione e funzionamento, un tocco confortevole e flessibile e un’esperienza visiva eccellente. Gli smartwatch donna sono stati attentamente progettati, offrendo una selezione di oltre 250+ bellissimi quadranti tra cui scegliere. È possibile anche personalizzare un quadrante esclusivo caricando le proprie immagini.”

Chiamata Bluetooth 5.3 e Notifica del Messaggio: Lo smartwatch uomo con funzione telefono adotta la versione Bluetooth 5.3, la connessione è più veloce e più stabile. Una volta che lo orologio smartwatch donna è collegato con successo al telefono cellulare tramite Bluetooth, è possibile effettuare chiamate, rispondere e rifiutare le chiamate direttamente dallo orologio smartwatch uomo. c’è una funzione di notifica intelligente che può ricordarti SMS, WhatsApp, Facebook o altri messaggi APP.

cardiofrequenzimetro 24H e Monitoraggio Del Sonno:Il nostro orologio smartwatch uomo il sensore di movimento integrato ad alte prestazioni monitora e rileva automaticamente la frequenza cardiaca in tempo reale, aiutandoti a regolare in modo ottimale l’intensità dell’allenamento. cardiofrequenzimetro da polso può anche misurare il sonno automaticamente, registrare il sonno mite, il sonno profondo e la veglia.aiutarti a regolare meglio il tuo corpo e renderti più sano.

113+ Modalità Sportive e IP68 Impermeabili : Lo smart watch uomo fitness tracker offre 113+ modalità sportive, tra cui corsa, yoga e altro, tracciando con precisione i tuoi passi, il tempo, la distanza e le calorie bruciate, oltre ad altre metriche quotidiane. Con impermeabilità IP68, questo Smart Watch donna può soddisfare le vostre esigenze quotidiane impermeabili. (Docce calde, immersioni, surf e altri scenari non sono raccomandati.)

Altre Funzioni e Lunga Durata Della Batteria : Questo orologio donna smartwatch ha molte funzioni pratiche, come previsioni del tempo, sveglia, timer, cronometro, controllo della musica, controllo della fotocamera, promemoria sedentario, monitoraggio dei cicli femminili, trova telefono, ecc. L’ Orologio contapassi polso donna Batteria al litio da 300mAh mAh,sicura efficiente, una carica completa 2 ore può fornire fino a 7 giorni di tempo di lavoro e 26 giorni di standby.

Note : Please download the APP-“GloryFit” ,Associando l’ smartwatch con l’applicazione “GloryFit” sul cellulare, è possibile registrare tutti i dati sanitari giornalieri, come passi, consumo calorico e altri dati. Sia l’app che l’ Sportive Orologio supportano le lingue multinazionali.