Orologio della Morte: L’app che Prevede il Tuo Giorno Finale

Un’app innovativa, chiamata Death Clock, offre previsioni sulla data della morte e suggerimenti per aumentare la longevità. Sviluppata da Brett Franson, utilizza algoritmi avanzati basati su oltre 1.200 studi sull’aspettativa di vita, rappresentando un miglioramento rispetto ai tradizionali tavoli di mortalità. Con un abbonamento annuale a costo contenuto, Death Clock non solo stima il tempo rimanente, ma fornisce anche consigli pratici per modificare le abitudini quotidiane al fine di ritardare la morte.

Tra le funzionalità principali dell’app, vi è un contatore che indica il tempo rimasto fino alla data stimata della morte, stimolando una riflessione approfondita sulla propria salute. Inoltre, l’app favorisce discussioni e preparazioni per il futuro, risultando utile per la pianificazione della vita. Il questionario per l’app è progettato per raccogliere informazioni dettagliate sugli utenti, partendo da dati di base come età, sesso ed etnia, e approfondendo fattori più complessi quali storia familiare e condizioni di salute.

Questo approccio consente di calcolare in modo preciso la data di morte prevista, offrendo un’analisi contestualizzata della vita dell’utente. Il processo non solo rende la valutazione più accurata, ma incita anche a una riflessione consapevole sulle proprie scelte di vita. Le implicazioni pratiche di questa previsione possono essere significative: la stima della durata della vita va oltre la semplice curiosità, fungendo da strumento per la pianificazione finanziaria, soprattutto per i pensionati preoccupati di esaurire le risorse.

Secondo il consulente finanziario Ryan Zabrowski, avere una previsione realistica della propria vita può influenzare decisioni economiche cruciali. I dati dell’app possono anche spingere a cambiamenti nel proprio stile di vita, incentivando abitudini salutari con eventuali benefici sul sistema sanitario.

In un contesto più ampio, la diffusione di queste stime potrebbe portare a un dibattito sociale su temi legati alla morte e alla pianificazione, incoraggiando discussioni aperte su volontà e successioni. La trasparenza riguardo alla mortalità potrebbe ridurre l’angoressa attorno a queste tematiche, favorendo una preparazione più serena per l’ultima fase della vita.