Orologio da tasca di Hans Christensen Givard, passeggero del Titanic, venduto all’asta

Un orologio da tasca appartenuto a Hans Christensen Givard, passeggero danese di seconda classe del Titanic, sarà venduto all’asta nel Regno Unito. Questo oggetto è stata ritrovato tra gli effetti personali di Givard, che morì nella tragedia del 1912, a soli 27 anni, mentre viaggiava verso gli Stati Uniti con due amici, anch’essi deceduti nell’affondamento. Il suo corpo fu recuperato nell’Oceano Atlantico settentrionale e sepolto a Halifax, in Canada.

Oltre all’orologio, nelle tasche di Givard sono stati trovati un libretto di risparmio, chiavi, denaro contante in un portafoglio, una bussola e un passaporto. Gli oggetti erano stati restituiti alla famiglia di Givard dopo il naufragio e ora i suoi discendenti hanno deciso di metterli all’asta. L’orologio, che sarà messo in vendita il 26 aprile, ha un valore stimato di circa 50.000 sterline (58.350 euro). Andrew Aldridge, della casa d’aste Henry Aldridge and Son, ha commentato che il movimento dell’orologio è “congelato nel tempo” dal momento in cui il Titanic affondò.

In aggiunta all’orologio, saranno messi all’asta altri oggetti del Titanic, tra cui una lettera e una medaglia appartenuti a un passeggero svedese di prima classe, Erik Gustaf Lind, e un raro biglietto di terza classe di Portage Tomlin. Sarà venduto anche un violino utilizzato nel film “Titanic” di James Cameron, che potrebbe raggiungere un prezzo di 60.000 sterline (70.060 euro).