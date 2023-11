Orologio da parete a LED 3D Design moderno orologio da tavolo digitale sveglia luce notturna per la decorazione del soggiorno di casa

Specifica: Materiale: acrilico + ABS

Batteria: CR2032 (Per il tempo di memoria quando si taglia l’alimentazione, non inclusa, L’orologio è alimentato da un cavo USB)

Dimensioni: 24*9*4cm (più grande di altri negozi) Alimentatore: DC 5V 0.75W Completo di impostazioni: 1. Impostazione generale:

Premere a lungo “set” pulsante da impostare “12/24H” (ora) (ora) (ora) (ora) pulsanti. (Tocca il pulsante “set” per inserire l’impostazione successivo)

2. Impostazione della modalità di equità:

Tap “+” button> “L-SL” quattro livelli di sensibilità automatica in modalità sleep; “L-AU” tre livelli di sensibilità automatica; “L-01” prima luminosità; “L-02” seconda luminosità; “L-03” terza luminosità; Disattiva il display. Funzionamento di un tale ciclo.

3, impostazione della modalità di visualizzazione:

Pulsante a pressione lunga “+” per cambiare la modalità di visualizzazione:

(1) solo tempo di visualizzazione (2) visualizzazione ora, data, ciclo di temperatura Le impostazioni di allarme:

1.Tap pulsante “-” per aprire/chiudere l’allarme

2. Pulsante a pressione lunga “-” per inserire l’impostazione dell’allarme

3.Start snooze:

Quando l’allarme squilla il clcok, tocca qualsiasi chiave per avviare lo snooze, la luce dell’indicatore di allarme lampeggia lentamente

4. Spegnere l’allarme:

Quando suona la sveglia, premere a lungo qualsiasi chiave per spegnere l’allarme, inserire lo stato di allarme successivo Cornici E Articoli Da Esposizione incluso: Orologio 1 x LED (senza scatola al dettaglio)

Cavo USB 1 x (2M, adattatore non incluso)

1 x manuale utente (l’immagine di istruzioni è attaccata alla descrizione del prodotto alla fine)