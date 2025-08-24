Orologi connessi per bambini, allerta su rischi di spionaggio

Molti genitori vedono gli orologi connessi per bambini come strumenti sicuri e rassicuranti. Tuttavia, un’indagine svizzero-tedesca mette in luce problematiche preoccupanti: alcuni modelli possono spiare i bambini, registrando suoni e immagini senza il loro consenso.

Con l’inizio dell’anno scolastico, sempre più bambini indossano questi dispositivi per favorire la loro indipendenza, ma Dagmar Rösler, presidente dell’Associazione degli insegnanti svizzeri, esprime preoccupazione. Nonostante possano essere utili nel tempo libero, Rösler osserva che a scuola possono causare problemi, come confermato da uno studio recente di K-Tipp.

L’indagine ha rivelato che su sei degli undici orologi testati era possibile ascoltare le conversazioni segretamente. Secondo Adrian Lobsiger, commissario federale per la protezione dei dati, si tratta di una violazione grave della privacy. L’ascolto non autorizzato è illegale e contro le normative vigenti sulla protezione dei dati.

Questa situazione si ripercuote anche nella vita scolastica. Rösler ha evidenziato che frequentemente si verificano casi di uso improprio di questi orologi, con registrazioni non autorizzate di conversazioni, creando difficoltà agli insegnanti, che devono tutelare i bambini durante le lezioni.

L’indagine ha già prodotto effetti concreti: Digitec Galaxus ha annunciato la rimozione dal suo catalogo degli orologi connessi accusati di avere funzioni di ascolto problematiche.