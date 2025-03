Oro nel salto in lungo ai Campionati del Mondo di atletica indoor

Mattia Furlani è diventato campione del mondo nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Nanchino, in Cina, portando a casa la medaglia d’oro. A soli 20 anni, l’atleta azzurro ha saltato 8.30 metri, superando il giamaicano Wayne Pinnock, secondo con 8.29 metri, e l’australiano Liam Adcock, terzo con 8.28 metri. Questo oro rappresenta per Furlani la terza medaglia di una carriera in ascesa, dopo il bronzo olimpico a Parigi e l’argento agli Europei di Apeldoorn.

Il campione olimpico in carica, il greco Miltiadis Tentoglou, non è riuscito a raggiungere il podio, mentre l’Italia ha concluso i Mondiali con un totale di tre medaglie: oltre all’oro di Furlani, il salto triplo di Andy Diaz ha regalato un altro primo posto, e Zaynab Dosso ha ottenuto un argento nei 60 metri. Tuttavia, c’è stata delusione per Leonardo Fabbri, che nel lancio del peso ha terminato al quarto posto, perdendo l’opportunità di salire sul podio.

L’ottima prestazione di Furlani ha segnato un momento storico per l’atletica italiana, confermando il talento del giovane atleta e la forza della squadra azzurra a livello internazionale. La sua dedizione e il duro lavoro sono stati premiati con una vittoria che rimarrà nella storia dello sport italiano.