“Oro e diamanti” gli orecchini dell’ultima puntata di Belve di Francesca Fagnani costano una fortuna: svelato il valore

Francesca Fagnani ha chiuso la stagione di Belve con un look total black firmato Dolce&Gabbana, arricchito da gioielli di Tiffany&Co. e Pomellato, mantenendo il suo stile distintivo e di successo. Nella finale del programma, la conduttrice ha indossato un bustier della collezione Black Sicily di Dolce&Gabbana, caratterizzato da stecche, abbinato a pantaloni tono su tono, creando un’immagine elegante e coerente. Questo outfit ha riscosso ampi consensi per la sua sobrietà e ricercatezza.

Durante la stagione, Francesca ha scelto outfit di importanti Maison italiane, curati dalla stylist Claudia Scutti. Ha indossato abiti di marchi come Giorgio Armani, Versace e Alberta Ferretti, dimostrando un’evoluzione stilistica coerente con la sua figura mediatica. La predilezione di Fagnani per il nero è diventata un simbolo di autorità e distacco, che si riflette nel suo approccio incisivo e ironico. La scelta del total black per l’episodio conclusivo ha rappresentato una continuazione di questa strategia, evidenziando la sua capacità di sfruttare la moda come mezzo di comunicazione.

Inoltre, Fagnani ha puntato su gioielli di grande impatto per arricchire i suoi outfit. Nella finale ha indossato orecchini firmati Tiffany&Co. dalla collezione HardWear, realizzati in oro giallo con pavé di diamanti. Questi orecchini, ispirati all’iconico bracciale del 1962 della Maison, esprimono resilienza e desiderio di libertà e hanno un costo di 18.500 euro. Questa scelta evidenzia non solo l’estetica ma anche l’artigianalità sofisticata dei gioielli.

L’ultima puntata di Belve ha visto la presenza di ospiti di spicco come Jovanotti, Taylor Mega e Vittorio Feltri, contribuendo al successo della trasmissione, che continua ad attrarre una platea sempre più numerosa. Fagnani, con il suo stile inconfondibile e il suo approccio unico, ha saputo imporsi come una figura di riferimento nel panorama televisivo italiano, dove la moda gioca un ruolo fondamentale nel definire la propria identità. La stagione di Belve si chiude quindi con un bilancio positivo, celebrando non solo i contenuti del programma ma anche l’immagine forte e convincente della sua conduttrice.