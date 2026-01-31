Oro e argento crollano dopo nomina Warsh

L’oro e l’argento hanno subito un calo significativo dopo la nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve. L’oro è sceso del 7% e si è tornati sotto quota 5000 dollari l’oncia, mentre l’argento è crollato del 17% scendendo al di sotto della soglia dei 100 dollari.

La scelta di Donald Trump per la presidenza della banca centrale americana ha spiazzato gli investitori, che si attendevano la nomina di un profilo più accomodante nei confronti delle richieste del magnate e quindi più propenso a tagliare i tassi di interesse. L’impressione è che Warsh manterrà l’indipendenza della Fed rispetto al governo Usa nelle decisioni di politica monetaria.

Il dollaro ha così ripreso quota dopo la discesa degli ultimi giorni che aveva spinto diversi investitori a cercare rifugio nell’oro e nell’argento. L’oro resta comunque in rialzo del 18% dall’inizio dell’anno e l’argento del 30%. Le vendite potrebbero quindi dipendere anche dalla volontà di alcuni investitori di trarre profitto dalla cavalcata dei due metalli preziosi. La nomina di Warsh rimuove il pilastro narrativo che sosteneva l’oro, quindi non sorprende una correzione rapida e disordinata.