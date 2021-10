Ornella Vanoni pubblica, in edizione limitata Unica Celebration limited Edition 2022: ecco gli ospiti del disco.

Il nuovo progetto di Ornella Vanoni è intitolato Unica Celebration limited Edition 2022. A questo progetto – che consiste in un cofanetto in edizione speciale di Unica- hanno preso parte diversi artisti che hanno realizzato con la cantante degli interessanti duetti. Scopriamo insieme gli artisti che sono stati chiamati per questa nuova edizione del disco.

Ornella Vanoni

Ornella Vanoni, Unica in edizione limitata

Il 19 novembre sarò pubblicato, in edizione limitata, la versione celebrativa di Unica, che sarà disponibile in doppio CD, doppio vinile e, ovviamente, in versione digitale. All’interno di questa nuova pubblicazione, oltre alle canzoni presenti nel disco, ci saranno anche brani inediti che Ornella Vanoni ha realizzato con Renato Zero, Francesco Gabbani, Pacifico e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Oltre a questi nomi famosi della musica italiana, ci sono anche Colapesce e Dimartino, con i quali la cantante ha realizzato il singolo Toy Boy. Il video:

“Un prodotto unico, limitato e prezioso, tutto da avere!”, afferma la cantante sui suoi social personali. L’Unica Celebration Limited Edition 2022, inoltre, sarà disponibile anche in una combo boxset da collezione, che sarà composto da un triplo CD, nel quale sarà possibile accedere a contenuti esclusivi e un DVD, contenente il docufilm Essere Ornella, fatto da diverse interviste e racconti dal backstage.

L’annuncio sui social

Ornella Vanoni ha comunicato, tramite i social, l’arrivo di questa edizione limitata ai suoi seguaci poco prima che festeggiasse il suo 87esimo compleanno, avvenuto il 22 settembre di quest’anno. Ecco il post dell’artista su Twitter:

Il 19.11 uscirà l’album “Unica Celebration “Limited” Edition 2022”‼️

Sarà disponibile in Doppio Vinile, Combo Boxset (3 CD+DVD) e Album digitale.

Ogni formato conterrà, oltre all’album “Unica”, prodotti esclusivi realizzati appositamente per questa uscita!https://t.co/UPmdUs54UN pic.twitter.com/K40H67isFa — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) September 29, 2021

La cantante, infine, il 10 settembre ha ricevuto il premio alla carriera al Lido di Venezia, nel corso Soundtrack Stars Awards durante la Mostra del Cinema di Venezia 2021.