Ornella Vanoni, Un sorriso dentro al pianto: il nuovo singolo della cantante milanese, primo estratto dal nuovo album.

Tutto pronto per il nuovo singolo di Ornella Vanoni. La cantante torna a far sentire la propria voce con un primo singolo estratto dal nuovo album Unica, in arrivo il 29 gennaio. Il brano sarà rilasciato ufficialmente l’8 gennaio. Si tratta di un pezzo firmato da due autori molto importanti: Francesco Gabbani e Pacifico.

Ornella Vanoni: Un sorriso dentro al pianto è il nuovo singolo

A distanza da otto anni, Ornella torna a far sentire la sua voce in un brano inedito, se si esclude la recente partecipazione a Sanremo 2018 con Imparare ad amarsi, brano che le è valso un quinto posto insieme a Bungaro e Pacifico.

Ornella Vanoni

Il brano sarà accompagnato da un video girato da Marta Bevacqua, fotografa e videomaker di nuova generazione, tra le strade di Parigi, la città in cui risiede in cui si è affermata. Di seguito il post con l’annuncio della nuova canzone della cantante dai capelli rossi:

Il significato di Un sorriso dentro al pianto

Il nuovo pezzo cantato dalla Signora della canzone milanese è scritto da Francesco Gabbani, con la collaborazione di Ornella e di Pacifico nel testo. Spiega così l’artista: “È una canzone che assomiglia al tempo che viviamo, io mi ritrovo in ogni canzone che canto perché la faccio mia usando sempre il sentimento. Mi piace molto lavorare in team con altri autori e musicisti, soprattutto in studio, si crea una fusione meravigliosa dalla quale nascono sorprese“.

Si tratta della prima collaborazione tra Francesco Gabbani e Ornella Vanoni. E chissà che non possa essere il primo passo per un futuro featuring, magari nel prossimo album del cantautore carrarese.