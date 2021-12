Ornella Vanoni ha tirato una bella frecciatina a Fedez e Chiara Ferragni che lei chiama, da vera svampita, “Ferragnis”.

Rispondendo ad un post di Paolo Stella in cui aveva scritto: “A Natale? Relax. A qualcuno di voi avanza un po’ di Xanax?” allegando una sua foto circondato da bambini urlanti, Ornella Vanoni ha scritto: “Molto meglio naturale la vera felicità no come i Ferragnis“.

Fedez e Chiara Ferragni, quindi, non avrebbero una “vera e naturale” felicità? La cantante molto probabilmente lo ha scritto dopo aver visto The Ferragnez – La Serie, reality proposto su Amazon Prime Video, che mostra in video la vita dei due imprenditori.

Molto meglio naturale la vera felicità no come iferragnis — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) December 26, 2021

Fedez e Chiara non hanno ovviamente risposto, anche se pubblicamente fra loro ed Ornella Vanoni non c’è mai stato nessun astio. L’unico attrito che uno può sottolineare è la sfida dei tormentoni estivi fra Fedez ed Achille Lauro contro Colapesce e Dimartino, vinta dai primi. Il rapper ha infatti chiamato a rapporto per il ritornello di Mille Orietta Berti, mentre il duo sanremese per ToyBoy proprio Ornella Vanoni.