Musica

Ornella Vanoni sale in classifica FIMI

Da stranotizie
La scomparsa di Ornella Vanoni ha colpito molto i suoi fans e, più in generale, la pubblica opinione, proiettando la grande artista milanese nella classifica settimanale della FIMI. La Vanoni compare con 3 album e ben 7 singoli.

Gli album presenti nella classifica sono: “La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria” al posto nr. 42, “Diverse” al nr. 56 e “Sheherazade” al nr. 81.

I singoli sono: “Sant’allegria”, al posto nr.6, “L’appuntamento” al nr.17, “Rossetto e cioccolato” al nr.19, “Un sorriso dentro al pianto”, al nr.23, “Domani è un altro giorno” al nr.27, “La voglia, la pazzia”, al nr.46 e “Senza fine” al nr.75.

