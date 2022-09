Ornella Vanoni, lo show-gag su Rai1 vola sui social

Ornella Vanoni acclamata sui social per l’esibizione di ieri all”Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ’90’, in diretta su Rai1. Ospite del programma condotto da Amadeus e in onda dall’Arena di Verona, la cantante che il 22 settembre compirà 88 anni, con la consueta schiettezza ha interrotto due volte la sua performance, tra gli applausi del pubblico.

Quando stava per attaccare la prima canzone, ha esordito: “Scusate eh! Ma io non mi ricordo più perché le basi sono così vecchie… Vi dispiace ripartire”. Alla fine del primo brano è subito partita la base della seconda canzone e di nuovo la grande interprete, ha fermato tutto scherzando: “Un attimo, un attimooooo, neanche fossimo a Milano. A Milano sono tutti isterici”, ha detto mentre dalla platea partivano applausi e risate. Così i video della sua esibizione sono volati subito sui social, accompagnati da messaggi di grande affetto e apprezzamento, e l’hashtag Vanoni ha raggiunto il primo posto tra le tendenze di Twiterr.