ORNELLA VANONI: Festeggia 90 Anni con ‘Ti Voglio’ in Collaborazione con Elodie e Ditonellapiaga

Ornella Vanoni, il 22 settembre, festeggerà il suo 90° compleanno, e per celebrare questo importante traguardo ha deciso di regalare ai suoi fan un brano speciale: “Ti voglio”, in collaborazione con Elodie e Ditonellapiaga, in uscita il 20 settembre. Questo pezzo, originariamente pubblicato nel 1977, è un classico del repertorio di Ornella e ha spesso ispirato reinterpretazioni da parte di Elodie e Ditonellapiaga, che hanno voluto rendere omaggio a questa icona della musica italiana. La sinergia fra le tre artiste crea un mix unico di voce calda e vibrante di Ornella e delle tonalità energiche di Elodie e Ditonellapiaga, simbolo della stima tra tre generazioni di talenti.

Elodie esprime la sua gioia di aver lavorato a questo nuovo progetto, condividendo la sua ammirazione per Ornella, descritta come una leggenda della musica leggera italiana e un’amica con cui ogni interazione porta a nuove ispirazioni artistiche. Ditonellapiaga, da parte sua, racconta di essere onorata di collaborare con Ornella, definendo l’esperienza di cantare al suo fianco un regalo prezioso. Entrambe le artiste sottolineano l’impatto del brano “Ti voglio” nella loro carriera, rendendo questo progetto ancora più significativo.

La nuova versione di “Ti voglio” promette di unire sonorità disco-pop e beat anni ’70, grazie alla produzione di Giordano Colombo, e rappresenta un invito all’amore senza limiti. Ornella Vanoni non si ferma qui: il 18 ottobre uscirà il suo nuovo album “Diverse”, in cui la straordinaria artista reinterpreta alcuni dei suoi maggiori successi in collaborazione con i migliori produttori italiani. Il progetto comprenderà undici tracce come “Io so che ti amerò”, “Musica Musica”, e “Io che amo solo te”, creando un mix di nostalgia e innovazione.

“Diverse” sarà disponibile in formati fisici esclusivi, tra cui vinile e CD Deluxe, arricchiti dalla bonus track “Sant’Allegria” (Jack Sani Remix), e includerà anche la nuova versione di “Ti voglio”. Con un carico artistico così ricco, Ornella si conferma una forza vitale nella musica italiana, continuando a emozionare i fan di ogni generazione.