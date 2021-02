A Sanremo 2021 Ornella Vanoni e Francesco Gabbani canteranno insieme durante la finale: saranno entrambi ospiti del Festival.

Ci sarà un grande duetto a Sanremo 2021 tra due superospiti provenienti dal mondo della musica italiana: Ornella Vanoni e Francesco Gabbani. La signora della musica italiana incrocerà la propria voce con quella dell’ex vincitore del Festival sul palco dell’Ariston durante la serata finale del 6 marzo.

Sanremo 2021: duetto tra Ornella Vanoni e Francesco Gabbani in finale

I due artisti sono legati da una recente collaborazione. Gabbani è infatti uno degli autori che hanno contribuito all’album Unica, ennesimo lavoro della cantante dai capelli rossi pubblicato dalla BMG il 29 gennaio.

Ornella Vanoni e Francesco Gabbani

Uno nei brani presenti nell’album, e in particolare il singolo Un sorriso dentro al pianto, già certificato da un successo importante a livello radiofonico, porta infatti proprio la firma del cantautore di Carrara, oltre che di un altro artista vicino alla Vanoni, Pacifico, e alla stessa Ornella. La loro esibizione dunque sarà con tutta probabilità proprio sulle note di questo brano:

Sanremo 2021: gli ospiti

Già durante la conferenza stampa di presentazione del Festival il direttore artistico Amadeus aveva dichiarato che ci sarebbe stato un omaggio per la grande carriera di Ornella Vanoni, e in molti avevano pensato che potesse esserci un duetto con Fiorella Mannoia. A quanto pare sarà però Gabbani il co-protagonista della scena con la diva.

Non conosciamo ancora tutti gli ospiti della kermesse. Per ora sono stati annunciati i Negramaro, Giorgia, Elodie in qualità di co-conduttrice, Achille Lauro come ospite fisso di tutte e cinque le serate per presentare dei quadri unici, oltre a tanti personaggi al di fuori del mondo della musica, tra cui anche Zlatan Ibrahimovic, campione del Milan, e per una serata di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, oltre che della top model Naomi Campbell.