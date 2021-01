Ornella Vanoni il prossimo 29 gennaio farà uscire il suo cinquantesimo album d’inediti, Unica, e fra le varie collaborazioni spicca su tutte quella con Virginia Raffaele, attrice e sua grande imitatrice.

“Non ho mai litigato con Virginia per l’imitazione, non le ho mai detto nulla. Le ho solo detto che mi faceva passare per una rimbambita. Lei è una disgraziata, una poveraccia, ma non siamo nemiche”.

Il brano che le ha viste collaborare si intitola Tu/Me e le due lo hanno presentato in esclusiva da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

“Ornella per me è una maestra di vita, ha una visione della vita che è assolutamente interessante. È un onore essere nel suo disco. È sempre avanti, Ornella è più avanti degli altri perché è originale nel modo di essere. Ecco perché è sempre avanti”.

“Sono nel disco della Vanoni e per me è un onore. Sono felice di essere nel tuo disco, è una cosa bella.” @VirgiRaffaele e @OrnellaVanoni a #CTCF ❤️ pic.twitter.com/kyYK1bNdoj

“Tristezza

Per favore vai via

Tanto tu in casa mia

No, non entrerai mai”

Momento Karaoke con @OrnellaVanoni e @VirgiRaffaele a #CTCF pic.twitter.com/52mtggeenm

— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 17, 2021