Ornella Vanoni, Dottoressa in Musica: Emozioni e Riconoscimenti

Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa

Ornella Vanoni è stata insignita della laurea ad honorem in Musica, Culture, Media e Performance dall’Università Statale di Milano. La cantante, 90 anni, ha scherzato sul suo percorso formativo, dichiarando di non essersi mai dedicata allo studio. Visibilmente emozionata, ha dedicato il riconoscimento ai suoi genitori, sostenendo che sarebbero stati felicissimi di sapere della sua laurea.

Nel suo discorso, Vanoni ha sottolineato che la sua formazione è avvenuta attraverso il teatro e ha messo in evidenza l’importanza della musica, definendola un "valore aggiunto alla parola". Ha anche espresso modestia riguardo al riconoscimento, affermando di non avere presunzione e di non identificarsi con artisti che hanno un ego smisurato.

La rettrice Marina Brambilla, durante la cerimonia, ha elogiato Vanoni per la sua eredità musicale, considerandola un punto di riferimento sia artistico che civile. Ha ribadito l’importanza della sua comunicatività, ironia e autenticità, definendo l’artista come generosa e in grado di ispirare gli altri. Brambilla ha concluso affermando che Vanoni ha vissuto la sua arte con una libertà straordinaria, esprimendo valori e consapevolezza, significativi per tutti, in particolare per le donne.

Questo riconoscimento celebra non solo la carriera di Vanoni, ma anche l’impatto culturale e sociale che ha avuto nel corso degli anni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.leggo.it