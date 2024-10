ORNELLA VANONI “Diverse”: Un Album da Ballare, Non Solo da Ascoltare!

Ornella Vanoni pubblica il suo nuovo progetto discografico “Diverse” venerdì 18 ottobre, a pochi giorni dal traguardo dei suoi 90 anni. Questo album include alcuni dei suoi più grandi successi, registrati con nuovi arrangiamenti da produttori italiani di spicco, mescolando suoni contemporanei con influenze disco anni ‘70 ed electro music.

I nuovi arrangiamenti comprendono brani come “Perduto” con heysimo, “Io so che ti amerò”, “Ricetta di donna” e “Ti voglio” (in collaborazione con Elodie e Ditonellapiaga), tutti curati da vari produttori tra cui Giordano Colombo, Protopapa & Dumar, e Bruno Bellissimo, dimostrando la versatilità di Ornella nel rinnovarsi e sperimentare.

Ornella si è espressa riguardo al nuovo progetto dicendo di voler adattare i suoi brani classici ai tempi moderni, collaborando con produttori giovani per raggiungere questo obiettivo. Dino Stewart, Managing Director di BMG, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, che, pur non presentando inediti, riesce a essere audace e a sfidare le aspettative del pubblico.

Il disco “Diverse” rischia di sorprendere o disorientare alcuni fan di Ornella, poiché presenta canzoni reinterpretate, ma il suo titolo rappresenta un invito a considerare le canzoni in una luce diversa, evidenziando che they possono rimanere eterne anche attraverso nuove sonorità.

Le registrazioni vocali di Ornella sono state curate da Stefano Giungato e Fabio Ilacqua, eccezione fatta per alcune tracce già registrate. La produzione esecutiva musicale è affidata a Metatron S.r.l.

“Diverse” sarà disponibile in digitale e in tre formati fisici speciali: vinile RED Eco-friendly Limited Edition, vinile Stars Limited Edition e CD Deluxe, quest’ultimo contenente una bonus track, “Sant’Allegria (Jack Sani Remix)”. La cover dell’album, realizzata da Riccardo Bellei e dal team Shipmate, presenta Ornella in un abito di tulle rosso, simboleggiando passione e vitalità, e riflettendo l’anima del progetto.

Infine, un party di presentazione si è svolto a Milano, accogliendo con entusiasmo Ornella e i produttori coinvolti, mentre l’artista ha invitato tutti ad ascoltare “Diverse”, un disco da ballare in compagnia.