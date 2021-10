Dopo aver imitato Patty Pravo, Damiano dei Maneskin e Guesch Patti, venerdì sera Alba Parietti a Tale e Quale ha vestito i panni di Ornella Vanoni. La conduttrice ha cantato ‘Domani è un altro giorno‘. Questa è stata forse la miglior performance di Alba, anche se ovviamente non è stata impeccabile. Tra i tanti commenti all’esibizione c’è stato anche quello di Ornella Vanoni, che su Twitter ha apprezzato l’impegno della Parietti.

“Alba è stata brava io non sono facile da imitare! Ok che tremava, capisco, era veramente emozionata. Non è perché una donna che sembra sempre sicura di sé non abbia paura e emozioni mancava un po’ di intensità ma quella mi appartiene e la mia forza e non si impara ti abbraccio cara”.

Alba nei panni di Ornella Vanoni è stata FENOMENALE, ad ogni puntata migliora sempre di più#taleequaleshow pic.twitter.com/m2wKEREXba — ᴀɴᴅʀᴇ.💎 (@marvinsroom_6) October 15, 2021

Alba: Se tu fai il giudice io posso fare Ornella! GRAZIE ALBA, G R A Z I E 😎#taleequaleshow pic.twitter.com/G5zPfwMG5j — ѕ. 🌹 ? (@__sonosara) October 15, 2021

Malgioglio stronca Alba Parietti nei panni di Ornella Vanoni.

Ma se Ornella ha apprezzato (in parte) l’esibizione di Alba, Cristiano Malgioglio invece l’ha stroncata. Malgy ha parlato di stonature, e di parti “calanti”.