Ornella Vanoni bacchetta Elodie: ‘È meglio che si fermi’

Ornella Vanoni, icona della musica italiana, ha recentemente espresso il suo pensiero su Elodie, cantante emergente, in un’intervista per il lancio del suo nuovo album “Diverse”. A 90 anni, Vanoni non ha problemi a dire ciò che pensa e non si è risparmiata nel criticare Elodie: “Deve lavorare ancora sulla voce, dovrebbe fermarsi un attimo e aspettare che le diano la canzone giusta”. Questa affermazione suona sia come un consiglio da parte di un’artista esperta sia come una critica alla giovane cantante, accusata di concentrarsi troppo sulla sua immagine e meno sulla musica. Vanoni ha sottolineato l’importanza di dedicarsi alla vocalità piuttosto che all’estetica.

La cantante ha anche discusso il potenziale futuro di Elodie, affermando che un approccio più attento e concentrato sulla voce potrebbe portarla a un grande successo in carriera. Nonostante le critiche, Vanoni riconosce il talento di Elodie, suggerendo che una fase di riflessione e crescita personale potrebbe giovarle. La reazione di Elodie a queste parole rimane da vedere, ma sarebbe opportuno che le considerasse come un suggerimento da parte di una veterana del settore.

Oltre a parlare di Elodie, Ornella Vanoni ha commentato anche le recenti dichiarazioni su Gino Paoli, un suo collega. Riguardo a un possibile ritorno sulle scene da parte di Paoli, Vanoni ha affermato in modo diretto: “Gino Paoli non esce neanche dalla sua porta di casa, figuriamoci se sale su un palco. La moglie gli ha comprato un tapis roulant: manco quello usa!”. Questa affermazione evidenzia il suo spirito schietto e la sua inclinazione a non avere filtri quando si tratta di esprimere le proprie opinioni.

Con il suo carattere frizzante e senza peli sulla lingua, Ornella Vanoni continua a rimanere una figura di spicco nel panorama musicale italiano, utilizzando la sua esperienza e il suo talento per dare consigli a generazioni più giovani. La sua eloquenza e sincerità la rendono un’icona non solo della musica, ma anche del panorama culturale italiano.