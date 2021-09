Ornella Vanoni a Venezia per ricevere un importante premio alla carriera, il Soundtrack Stars Award.

Un altro premio sta per arricchire la bacheca straordinaria e la carriera inimitabile della leggendaria Ornella Vanoni. Anche la cantante dai capelli rossi sarà protagonista a Venezia. Non proprio alla Mostra del cinema, ma a una delle manifestazioni satellite, quella relativa ai Soundtrack Stars Award. In particolare l’artista di Toy Boy, tra i tormentoni più amati dell’ultima stagione estiva, sarà premiata con un riconoscimento alla carriera all’interno della kermesse dedicata alle stelle delle colonne sonore.

Ornella Vanoni

Ornella Vanoni premiata a Venezia

Il premio verrà consegnato alla grande Ornella, 86 primavere, il 10 settembre. Spiega Andrea Camporesi, ideatore della manifestazione, in una nota per ufficializzare la motivazione: “Per noi è un immenso onore consegnare il Premio a Ornella Vanoni, una vera e propria icona senza tempo che rimane tra le migliori interpreti della musica leggera italiana. Il timbro vocale inconfondibile e l’innata eleganza stilistica ne fanno l’artista ideale per il Soundtrack Stars Award, che fin dalle origini punta a premiare non solo il talento, ma anche la capacità di innovare e varcare nuovi orizzonti“.

Ornella Vanoni a Venezia è Unica

La presenza di Ornella a Venezia non però solo motivata dal premio speciale che le ha dedicato la manifestazione Soundtrack Stars Award. L’artista è infatti anche protagonista di un docu-film diretto da Elisa Fuksas. Si tratta di Senza fine, una pellicola fuori concorso presentato all’interno della rassegna. Si tratta di un documentario che ripercorre, attraverso una conversazione con Ornella, la sua vita, fatta di tantissima musica ma anche di grandi amori e storie di vita insieme a personaggi che hanno fatto la storia. Tra gli artisti che hanno partecipato alla pellicola ci sono anche altri musicisti come Vinicio Capossela, Samuele Bersani e Paolo Fresu. Di seguito l’audio della canzone Senza fine: