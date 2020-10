A febbraio ironizzava su Twitter: “CoronaVirus, tu non mi avrai!”

Ornella Vanoni è stata trovata positiva al CoronaVirus.

8 mesi fa, precisamente lo scorso 28 febbraio, aveva pubblicato un post su Twitter ironizzando proprio sul Covid-19, scrivendo “Corona tu non mi avrai!”, ma alla fine questo virus così silenzioso e contagioso ha colpito anche lei.

“Mi ha presa!” il commento di oggi di Ornella Vanoni, che ha poi aggiunto per tranquillizzare i fan “Sto bene!”.

Nel post in questione, infatti, Ornella Vanoni è sì in un letto, ma di casa propria. Il fatto che la cantante non abbia avuto bisogno di un ricovero ospedaliero ha tranquillizzato i fan.