Ornella Muti sarà una delle cinque co-conduttrici che avranno l’onore di affiancare Amadeus al prossimo Festival di Sanremo.

Da anni amica di Giorgio Armani che l’ha più volte vestita, quest’anno l’attrice ha preferito indossare altro, nonostante Re Giorgio le abbia proposto personalmente una sua creazione d’alta moda. Ad annunciare questa decisione è stata sua figlia Naike Rivelli.

“Sta finendo un pezzo di storia. Questo Sanremo ci ha fatto capire tante cose. Addio vecchia moda, benvenuta ecofashion”. – Ha scritto Naike su Instagram – “Siamo super fieri di aver rifiutato un look che non è in linea con le nostre scelte di oggi! Ci dispiace ma… anche no! 👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼 Addio Giorgio Armani 👋🏻👋🏻👋🏻 Abbiamo optato per coloro che hanno capito l’importanza delle nostre scelte in un mondo che sta cambiando, scelte che vanno al di là delle “vecchie amicizie”. L’amicizia a casa nostra vuol dire rispettare le decisioni altrui, non solo quelle ecologiche, ma personali di stile e look. Tutti coloro che vestiranno la mamma a Sanremo hanno proposto qualcosa di ecosostenibile che “potesse piacere alla mamma” anche brand che non lo avevano mai fatto prima!”.