Ornella Muti: ''Giù le mani dall'orsa Jj4''

”Ci sono

tante organizzazioni

che possono mettere questo animale in un

posto sicuro

, abbatterlo sarebbe veramente folle!”. Questo l’accorato appello che Ornella Muti, attraverso l’Adnkronos, lancia al presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che in seguito alla cattura dell’orsa Jj4 ha emesso una ordinanza di abbattimento, sospesa dal Tar di Trento fino alla udienza fissata per l’11 maggio. L’attrice, che lo scorso sabato assieme alla figlia Naike Rivelli ha partecipato a Roma alla manifestazione indetta dalle associazioni animaliste contro la caccia intitolata ‘Gli animali selvatici non si toccano’, sottolinea: ”Abbiamo voluto ripopolare di orsi il Trentino perché servono ma lo abbiamo fatto a una quota troppo bassa ed è normale che possano avvicinarsi alle città – spiega la Muti – trovo assurdo che un animale venga ucciso solo perché ha fatto l’animale”, conclude l’attrice.

(di Alisa Toaff)