Ornella Muti a Fugatti: ''Io animalista da salotto? Vivo in campagna e rispetto i cinghiali''

”Io animalista da salotto? Forse non saprò nulla degli orsi ma vivo in campagna e non in città per cui convivo con i cinghiali selvatici che sono molto protettivi verso i loro piccoli e quindi sono anche più aggressivi”. Ornella Muti attraverso l’Adnkronos risponde al presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, intervenuto ieri durante la trasmissione ‘Controcorrente’, in onda su Rete 4. Durante il collegamento con lo studio di ‘Controcorrente’ Fugatti ha attaccato quelli che ha definito ”animalisti da salotto” che ”non sanno neanche di cosa parlano perché non conoscono la montagna” e che ”probabilmente vivono nelle città”, ha detto nel corso della trasmissione. ”Cosa vuole che ne sappia Ornella Muti di queste cose?”, ha detto ancora Fugatti, riferendosi all’appello che l’attrice attraverso l’Adnkronos aveva lanciato in difesa dell’orsa Jj4: ”Sarebbe folle abbatterla solo perché ha fatto l’animale’ aveva detto la Muti. ”Qui da noi in Piemonte abbiamo imparato a rispettare i cinghiali e la gente si è attrezzata per conviverci ed evitare brutti incidenti – prosegue l’attrice – non capisco perché Fugatti quando parla di me usa toni così aggressivi. Questa orsa proteggeva i suoi cuccioli – sottolinea – e ora è stata catturata è separata da loro. Sto solo chiedendo di non abbatterla visto che ci sono altre possibilità. La stessa mamma del ragazzo ucciso dall’orsa ha chiesto di non abbatterla, non capisco il motivo per cui – ribadisce la Muti – Fugatti risponda in maniera così aggressiva”.

(di Alisa Toaff)