Ormai: il nuovo album Hotel per falene

Alessandro Pacco, in arte Ormai, ha annunciato il suo nuovo album, intitolato “Hotel per falene”, che verrà pubblicato nei primi mesi del 2026. L’album è il risultato di una selezione spietata di settanta pezzi iniziali, ridotti a soli dieci brani. Ormai ha descritto il suo approccio alla scrittura come “bulimico”, scrivendo un pezzo al giorno, e ha confessato di avere una paura per il perfezionismo, che considera il vero “nemico dell’arte”.

L’artista ha anche parlato del suo rapporto conflittuale con la dimensione professionale della musica, affermando di voler fare della musica il suo lavoro, ma di odiarla perché è un lavoro. Ha inoltre descritto la metropoli come una città “estremamente performativa ed estremamente finta”, dove l’ambiente musicale costringe a “fare le moine a gente che non conosci per cercare di raccattare collaborazioni”.

Ormai ha quindi deciso di tornare alle radici, ritrovando lo spazio per “giocare con i gatti, bere un Negroni pagato con i proventi delle canzoni e scrivere ovunque”. Il suo nuovo album, “Hotel per falene”, è il risultato di questo processo di ritorno alle origini e di ricerca della felicità in un “orizzonte pulito”. L’artista continua a farsi trascinare dalla “musica bella”, come quella di Battisti, che gli restituisce la voglia di “stare alle macchine” e ricominciare a scrivere e produrre.