ORISTANO – “Vorrei una mascherina 1522”, ha detto al bancone della farmacia. Da lì, è partito tutto. Immediatamente il personale ha avvisato la polizia che ha avviato le indagini e scoperto l’orrore. Da quando aveva 12 anni, ora ne ha 17, l’adolescente veniva regolarmente violentata da un amico di famiglia nella casa al mare dove spesso la madre della vittima lasciava la figlia, affidandola alla coppia di amici mentre lei era via. La violenza si consumava quando la moglie dell’uomo era fuori. Il 60enne è stato arrestato ieri a Oristano. Per convincere la 17enne a tacere le violenze e comprare il suo silenzio, l’uomo alternava regali a minacce. Dopo 5 anni di incubo, lei si è confidata con un’amica. Insieme sono andate in farmacia e la ragazza ha pronunciato la frase con il codice 1522, che corrisponde al numero di telefono antiviolenza e viene usato nel corso della campagna di sensibilizzazione con lo slogan “Chiedi la mascherina 1522”.