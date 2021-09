Si è aspettato troppo e le possibilità di scoprire la verità sulle origini di Covid-19 sono ridotte al lumicino. In una lettera congiunta, affidata alla rivista scientifica Nature, i superesperti arruolati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per ricostruire nascita e diffusione di Sars-CoV-2 non usano giri di parole. La finestra temporale utile si sta chiudendo rapidamente e un ulteriore ritardo renderà biologicamente impossibile alcuni degli studi necessari: i primi malati sono guariti, gli anticorpi scompaiono, gli animali vengono abbattuti, il virus muta ed emergono nuove varianti.