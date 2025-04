Origini del Comic Sans: La storia del font più amato e criticato di sempre

Il Comic Sans è un carattere tipografico creato nel 1994 da Vincent Connare per Microsoft, pensato per utenti inesperti, in particolare bambini. Nonostante la sua origine innocente, il Comic Sans è diventato un simbolo di uso improprio della tipografia, criticato da designer e tipografi. La sua “bruttezza” ha paradossalmente assicurato un posto nella cultura pop. Connare, lavorando su Microsoft Bob, notò l’incongruenza di un cane cartoon che parlava in Times New Roman, un carattere serio. Questo lo portò a creare Comic Sans, ispirato ai fumetti e rompendo le regole della tipografia tradizionale. Anche se completato dopo Microsoft Bob, divenne popolare in Windows 95 e in altri software Microsoft, grazie al suo tono informale.

Tuttavia, l’uso improprio del Comic Sans su inviti formali, lapidi e presentazioni scientifiche ha suscitato indignazione nel mondo professionale. Nel 2002, nacque il movimento “Ban Comic Sans” per protestare contro il suo uso inappropriato. Le critiche si concentrano sulla mancanza di consapevolezza nell’uso del font, poiché ogni tipografia comunica un messaggio specifico. Nonostante le critiche, Connare è orgoglioso della sua creazione, sottolineando la sua capacità di parlare semplicemente agli utenti meno esperti. È stato anche trovato utile per aiutare i bambini dislessici grazie alle sue forme ampie e irregolari. Oggi, Comic Sans continua a essere presente su milioni di computer, avendo superato decenni di polemiche e diventando un fenomeno culturale. Le sue origini pratiche si sono evolute in un simbolo pop, suscitando nostalgia e discussioni permanenti sulla tipografia.