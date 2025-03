Origine dei Sequestri a Cura dell’Arma

I carabinieri di Verona hanno arrestato un loro collega durante uno scambio di droga con un pusher. L’episodio risale alla notte tra il 1 e il 2 marzo, quando un ispettore di 58 anni è stato colto in flagranza mentre consegnava 2 chili di cocaina a un cittadino marocchino di 40 anni. La droga proveniva da sequestri effettuati dalle stesse forze dell’ordine. L’incontro è avvenuto in un parcheggio isolato in provincia di Verona, dove il pacco è stato passato da un veicolo all’altro.

Immediatamente dopo l’arresto, la casa del carabiniere è stata perquisita, e durante l’ispezione sono stati rinvenuti “gravi indizi di colpevolezza”. Questi elementi hanno indotto gli investigatori a ritenere che quello dell’1-2 marzo non fosse il primo scambio di sostanze stupefacenti del militare. Le indagini continuano, con l’obiettivo di verificare se in passato il carabiniere avesse già venduto cocaina o altre droghe sequestrate.

Oltre a essere accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio, l’ispettore è stato anche accusato di peculato, cioè di appropriazione di un bene dello Stato da parte di un pubblico ufficiale. L’arrestato era in servizio presso la compagnia di Caprino Veronese, situata a circa 23 chilometri a nord-ovest di Verona. La situazione ha suscitato un allerta tra le forze dell’ordine, che sono ora impegnate a esaminare eventuali udienze legate a scambi di droga già avvenuti in passato.